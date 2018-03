Il Psi: `Sì alle primarie a Massa`

Il partito chiede lo strumento delle primarie nel centrosinistra massese

Massa - Il nodo resta il regolamento urbanistico almeno in questa fase ma dietro per il Psi c'è la richiesta di fare le primarie nel centrosinistra massese: "Dopo due anni di lavoro, l’amministrazione, nello scorso mese di luglio, ha consegnato alla commissione urbanistica una proposta di delibera da valutare ed approvare. Peccato che oltre 600 osservazioni non avevano e non hanno il parere degli uffici, che non fosse stato completato il lavoro relativo alle osservazioni su Ronchi Poveromo, che ancora oggi non si sa quante e quali aru la amministrazione intenda stralciare, che, in definitiva, ad oggi la commissione non ha a disposizione un testo da licenziare, essendo carente di elementi e documenti indispensabili".



Quindi la richiesta di primarie che sembra una bocciatura totale dell'attuale amministrazione: "I socialisti daranno il loro contributo per migliorare il pessimo lavoro della amministrazione e non faranno di certo mancare il loro sostegno per la approvazione di un atto ritenuto necessario per lo sviluppo della nostra economia. Chiediamo al sindaco di aprire un dibattito con tutte le forze politiche e le associazioni di categoria, al fine di accelerare la approvazione dello r.u. e se possibile renderlo migliore. La cultura riformista insegna che i problemi possono essere risolti gradualmente; meglio poco che nulla. Sarà poi la nuova amministrazione, dopo le elezioni del 2018, a riprendere il tema, ci auguriamo con una visione strategica di ben altro respiro rispetto a quella che caratterizza l’attuale r.u. I socialisti, quando è in gioco l’interesse della città, sono sempre presenti, disposti anche a votare un atto rabberciato è confuso, turandosi il naso".