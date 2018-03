Il Partito Comunista incontra gli operai della Rational

Bondielli: "Necessità di costruire un fronte unito dei lavoratori che porti ad una nuova e grande mobilitazione"

Massa - Mercoledì pomeriggio il Partito Comunista di Massa ha incontrato gli operai della Rational, famosa azienda produttrice di lavatrici industriali, appoggiando pienamente la loro lotta.



Gli ex dipendenti hanno confermato la loro decisione di giungere ad una soluzione in merito alla propria situazione occupazionale. L’idea del gruppo di lavoratori verte sulla possibile apertura di una cooperativa all'interno della ex fabbrica che passi attraverso il reimpiego dei macchinari esistenti e funzionanti. La nostra provincia si trova, da anni ormai, in una grave situazione di crisi occupazionale determinata dalla chiusura di molte aziende, da situazioni di sfruttamento lavorativo che passano attraverso paghe salariali bassissime, condizioni di lavoro precarie e riduzione dei diritti.



"Tutto ciò deve necessariamente finire - ha affermato Marco Bondielli, responsabile provinciale del Partito Comunista Massa-Carrara - La situazione occupazionale e le condizioni reali di lavoro sono il punto centrale della nostra lotta politica che si differenzia da quella di destra e di sinistra le quali ritengono di poter risolvere tutti i problemi della depressione occupazionale attraverso la riconversione della ex zona industriale in zona commerciale: l’apertura di catene commerciali non determinerà un risollevamento dei livelli occupazionali bensì la chiusura di ulteriori piccoli esercizi, un abbassamento del costo del lavoro e un’ulteriore situazione di precariato. Come Partito Comunista concordiamo con gli operai Rational sulla necessità di costruire un fronte unito dei lavoratori che porti ad una nuova e grande mobilitazione - ha concluso - Noi stiamo con la Rational e lottiamo insieme a loro. Invitiamo tutti i lavoratori, i precari, i disoccupati ad unirsi".