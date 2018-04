Forza Italia contro la sospensione del servizio bus il giorno di Pasqua

Nota dell'esponente Manuela Angeli

Massa - "Come è possibile leggere sul sito della Ctt Nord, società che si occupa di gestire i trasporti pubblici nella città di Massa, oggi giorno di Pasqua, i mezzi non circolano perché il servizio è sospeso", si chiede Manuela Angeli, di Forza Italia Massa.



"Il disagio che si crea è assai grande, perché le persone che usufruiscono dei bus pubblici sono numerose, e sospendere il servizio in un giorno di festa, impedendo a molti di uscire e fare una passeggiata, o di raggiungere amici e parenti per i consueti auguri pasquali, mi pare una azione irresponsabile ed irrispettosa".



Poi la richiesta al Sindaco Volpi: "Come esponente di un partito politico chiedo al signor Sindaco una spiegazione plausibile sul disservizio odierno, che si verificò anche il primo novembre 2017, confermando quindi che quello di oggi non è un caso isolato, ma è abituale da parte dell azienda trasporti pubblici, non eseguire il servizio nei giorni di festa".