E´ Andrea Dati il candidato consigliere per `Massa Libera`

Si presenta con l'idea di un turismo ecosostenibile

Massa - Il turismo ecosostenibile uno dei punti del programma di “Massa Libera”. Andrea Dati, candidato consigliere per la lista civica con a capo Lorenzo Pascucci, appassionato di ciclismo e di sport all'aria aperta, ha proposto al suo candidato sindaco una nuova visione di turismo per il territorio massese.



Oltre a quello balneare non è da sottovalutare quello montano, con attività che richiamino adulti e bambini tutto l'anno. Per farlo Dati propone di riqualificare delle zone montane e sfruttare le risorse già esistenti sul territorio apuano rendendole usufruibili a tutti. “Abbiamo un'enorme fortuna - dice Dati- ad avere già naturalmente percorsi e vie storiche che possono essere utilizzate per promuovere un turismo per gli appassionati di camminate, di bicicletta, ma anche di enogastronimia”.



Nel 2011 Andrea Dati assieme al biker Giorgio Lazzoni avevano proposto all'amministrazione comunale un progetto per un parco ad uso sportivo con lo scopo di far avvicinare i bambini a tutte le discipline legate alle due ruote; proposta che, sia la giunta del 2011 che quella successiva non hanno preso in considerazione. Adesso Dati si rimette in gioco grazie a Massa Libera ed espone nuovamente, con ulteriori proposte legate al progetto, la sua idea di turismo

ecosostenibile. “Vogliamo dare una nuova spinta alla montagna attraverso un turismo differente che possa essere attuato tutto l'anno - aggiunge il candidato sindaco Lorenzo Pascucci - Anche il Parco delle Apuane dovrebbe diventare un veicolo per la promozione del territorio. Inoltre - conclude Pascucci- Un turismo ecosostenibile non è in contrasto con quella che può essere la possibilità di tornare a lavorare nelle montagne, settore lapideo compreso”.