Lavoro, Apuafarma ricerca cinque tirocinanti come commessi di banco in farmacia

Pubblicata la graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un farmacista

Massa - Tra i requisiti richiesti per i tirocinanti come commessi di banco in farmacia: il diploma con votazione pari o superiore a 80/100, età massima 29 anni, residenza o domicilio nel territorio di Massa Carrara, oppure in uno dei Comuni riportati nell'Avviso pubblico Tirocini non curriculari giovanisi' all'art. 4 "condizione di accesso 3". E’ indispensabile non avere nessuna esperienza pregressa nella mansione. Le domande devono essere presentate entro il prossimo 9 aprile.

Tutti i dettagli, i requisiti e il link dove poter accedere alla selezione sul sito di Apuafarma all’indirizzo www.apuafarma.net



Sempre sul sito di Apuafama è stata pubblicata anche la graduatoria finale con durata triennale finalizzata all’assunzione a tempo determinato per sostituzioni o supplenze nel profilo di farmacista collaboratore.

E’ consultabile anche la graduatoria a seguito della valutazione della commissione e i test effettuati da parte dei candidati alla selezione pubblica per il profilo di cuoco.



Lo scorso 24 marzo, infine, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per il profilo di educatore professionale e di operatore socio assistenziale, due selezioni pubbliche per titoli e prova tecnico attitudinale, volte alla formazione di graduatorie con validità triennale finalizzate all’assunzione a tempo determinato.