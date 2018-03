Ovoquadro 13 al palazzo Ducale di Massa da sabato 24 marzo 2018

Massa - Sabato 24 Marzo 2018 alle ore 16,30 si inaugura la tredicesima edizione di Ovoquadro, frutto della collaborazione di Gumdesign di Viareggio con la sede di Massa Carrara di Telefono Azzurro; un evento supportato dalla Provincia di Massa Carrara, con il patrocinio della Regione Toscana del Comune di Massa, del Comune di Carrara e dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.



L’importante iniziativa benefica pasquale, ospitata quest’anno nel suggestivo Palazzo Ducale - la bella residenza dei Malaspina - nelle Sale della ex Presidenza della Provincia che si affacciano su Piazza Aranci, vede nuovamente riuniti artisti e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia in un fiabesco laboratorio di ricerca dove arti diverse si uniscono per creare uno speciale evento di solidarietà che si prolungherà fino a domenica 8 aprile 2018

Saranno coinvolti anche per l'edizione 2018 circa 30 artisti e numerosi maestri pasticceri per stimolare un momento di ricerca e di incontro, richiedendo ai partecipanti un’opera originale realizzata con qualsiasi tecnica dedicata all’interpretazione dell’Uovo pasquale con specifica attenzione al tema: “A sbagliare le storie” di Gianni Rodari, tratto da Favole al Telefono.

Gli artisti selezionati sono Maurizio Baccili, Vittore Baroni, Serena Belfiore, Luciana Bertaccini, Antonino Bove, Cobàs, Gian Luca Cupisti, Monica Della Bona, Graziano Dovichi, Beppe Francesconi, Marco Galli, Maria Ginzburg, Graziano Guiso, Giuseppe Gusinu, Bruno Larini, Dario Longo, Remo Lorenzetti, Libero Maggini, Clara Mallegni, Gabriele Menconi, Monica Michelotti, Stefano Montagna, Mug Opus, Angela Palese, Mafalda Pegollo, Serena Pruno, Giuliano Tomaino, Carlo Trevisan, Giangrazio Verna, Vince.

I maestri pasticceri dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, tra cui Riccardo Patalani di Viareggio, si sono uniti alla Gelateria Cioccolateria Haziel sempre in prima fila a sostenere i volontari apuani in queste importanti iniziative di Telefono Azzurro e insieme all'istituto Alberghiero “Minuto” di Marina di Massa realizzeranno in cioccolato le loro interpretazioni su “A sbagliare le storie “, vere e proprie opere d'arte tridimensionali.

In questa edizione anche il Liceo Artistico “Felice Palma di Massa”, grazie alla disponibilità della dirigente Didattica professoressa. Vatteroni e degli insegnanti, ha voluto sostenere la causa della solidarietà e le iniziative di Telefono Azzurro: è presente, infatti, tra gli artisti di Ovoquadro la studentessa Maria Ginznburg che rappresenta l’istituto e, fuori catalogo, è presente la professoressa Giovanna Ambrogi con un’opera pittorica.



Quest’anno saranno presenti anche “artisti più piccoli“: gli alunni delle scuole primarie “De Amicis” di Turano (compresa l’infanzia), della scuola “Garosi” di Forno e della “Giuseppe Garibaldi” di Ortola. Inoltre i bambini che frequentano la ludoteca del Carcere di Massa durante i colloqui con il genitore detenuto (gestita dai volontari di Telefono Azzurro apuani) hanno voluto interpretare a “modo “ loro la simpatica storiella di Rodari, divertendosi a realizzare manufatti originali e coinvolgenti.

Sabato 31 marzo alle ore 17,00 ci sarà l'estrazione della lotteria delle uova di cioccolato, mentre l'asta dei quadri curata dall’architetto. Corrado Lattanzi, titolare di Antichità Lattanzi a Carrara, avverrà domenica 8 aprile alle ore 17,00, giornata di chiusura della mostra.



Tutto il ricavato sarà devoluto a SOS il Telefono Azzurro Onlus.



La manifestazione rimarrà aperta tutti i giorni con Ingresso libero dalle ore 15,30 alle ore19,30: nei giorni di Pasqua e Pasquetta rimarrà chiusa la pubblico.



Come consuetudine la mostra è accompagnata da un catalogo edito da Pezzini Editore di Viareggio con progetto editoriale e grafico di Gumdesign (ideatori e curatori dell'iniziativa), foto di Laura Fiaschi e introduzioni del Consigliere Regionale Giacomo Bugliani, del Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti, del Sindaco di Massa Alessandro Volpi, dell’architetto Corrado Lattanzi e della coordinatrice della sede di Telefono Azzurro di Massa Carrara, Mariagiovanna Guerra.