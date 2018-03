Il TendaGuglielmi Contest diventa una doppia serata-spettacolo

L'appuntamento slitta al 3 e 4 aprile

Massa - Per l'alto numero di iscrizioni ricevute il Tenda Contest raddoppia e slitta ad aprile con un duplice appuntamento by night al Guglielmi al Tenda il 3 e 4 aprile prossimo .



Lo spettacolo-concorso musicale voluto dall'Amministrazione comunale programmato inizialmente come data unica per il 20 marzo nel cartellone primaverile del Guglielmi al Tenda è diventato, per l'alto numero di adesioni , un doppio appuntamento serale con la musica per offrire a tutti i giovani iscritti la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico

Il contest, ricordiamolo, è riservato a giovani solisti o a band che non abbiano superato il 35° anno di età (per le band la cifra di 35 è da intendersi come età media massima) liberi da contratto discografico o editoriale, è aperto ad ogni genere musicale e senza alcuna limitazione riguardo la lingua usata nella composizione dei testi.



I partecipanti potranno esibirsi con un programma della durata massima di 20 minuti. A giudicare le esibizioni e i brani presentati sarà un'apposita commissione composta da esperti e maestri di musica che assegnerà un premio di euro 500 al vincitore.