Ritrovato il cadavere di un senzatetto nell´area industriale dismessa dell´Olivetti

Le cause della morte sono ancora da accertare, ma non sono riconducibili a un trauma

Massa - Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 18.00, è giunta alla Stazione dei carabinieri di Massa una segnalazione circa la presenza del cadavere di un uomo all’interno dell’area industriale dismessa dell’Olivetti, sita a Massa in Via degli Oliveti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, unitamente a quelli del nucleo investigativo provinciale, che hanno constatato la presenza di un cadavere di un uomo, successivamente identificato tramite i documenti ritrovati negli indumenti in un cittadino italiano di 47 anni, residente a Massa ma di fatto senza fissa dimora.

Dai primi accertamenti esperiti sul posto dal medico legale si è potuto constatare che il decesso, avvenuto verosimilmente all’inizio della settimana in corso, non è riconducibile ad episodio traumatico, dal momento che non sono stati rilevati segni di lesioni o di colluttazione. Solamente l’esito dell’esame autoptico, già disposto dall’autorità giudiziaria, che si terrà nei prossimi giorni presso l’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore (LU), permetterà di far luce sulle cause del decesso.

Sul luogo è stato compiuto un accurato sopralluogo da parte del personale specializzato nei rilievi tecnici dei carabinieri di Massa con l’ausilio di una Squadra dei vigili del fuoco di Massa intervenuta con un impianto di illuminazione.