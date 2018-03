Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco

Massa - Grave incidente questa mattina all'impianto Sanac di Massa, in zona industriale. Per cause in via di accertamento si è verificata una forte esplosione in un reparto miscelazione che ha coinvolto un operaio rimasto gravemente ferito.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco. L'operaio è stato trasferito con l'Elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa.



Sul posto oltre ai vigili del fuoco apuani anche squadre da altre province.



Notizia in aggiornamento