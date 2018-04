Spino fiorito dal 27 aprile al 1 maggio

Vino, degustazione, eventi all'aria aperta, cultura e molto altro al Castello Malaspina. Aperto il bando per gli espositori.

Massa - Torna da venerdì 27 aprile a martedì 1 maggio, per cinque giorni, la rassegna enologica e mostra-mercato biennale organizzata dal Comune di Massa in collaborazione con Coldiretti e l'Istituto di Valorizzazione dei Castelli.



L’edizione 2018 della manifestazione enologica più amata, attesa e partecipata, è stata ufficializzata nei giorni scorsi sulla pagina facebook totalizzando già migliaia di visualizzazioni, centinaia di like e decine di condivisioni. In attesa del programma definitivo è stato pubblicato sul sito www.turismomassacarrara.it il bando rivolto agli espositori - imprese agricole ed artigiane, commerciali con produzioni, vendita di prodotti agroalimentari tipici dei piccoli comuni italiani, enti, istituzioni, associazioni, consorzi che svolgono attività di valorizzazione, tutela, studio, informazione e divulgazione sul tema della ruralità in Italia della cultura del vino – con i termini, le modalità, il regolamento e tutte le informazioni necessarie per la partecipazione comprese il modulo di adesione che dovrà essere compilato ed inviato a spinofiorito2018@gmail.com entro il 18 aprile.



Tante le sorprese così come tante saranno le novità rispetto al passato per garantire lo svolgimento dell’evento in completa sicurezza e nel rispetto della migliore tradizione enologica, gastronomica e culturale con un ulteriore restringimento dei criteri di selezione dei partecipanti e dei prodotti in degustazione ed in vendita per salvaguardare l’identità ed il Made in Italy e garantire una proposta di qualità ai visitatori. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma ufficiale con gli eventi, gli appuntamenti e le principali iniziative didattico-culturali pensate per creare una maggiore interazione con il pubblico.