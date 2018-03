Lavoro, entro metà aprile concluse le assunzioni in Comune a Massa

Le prime convocazioni per la firma sono già arrivate

Massa - "Entro la metà di aprile saranno concluse le assunzioni di tutte le persone (le prime sono già state convocate) che, vale la pena di sottolinearlo, avrebbero potuto già essere in servizio nel nostro comune se, entro il 31 dicembre del 2017, il Consiglio comunale avesse provveduto all'approvazione del Bilancio consolidato 2016", ad annunciarlo è l'assessore Silvana Sdoga.



"Come si ricorderà, per ben quattro sedute, alcuni consiglieri (la metà degli eletti) avevano fatto mancare il numero legale; si ricorderà anche che lo stesso documento era poi stato approvato il 5 gennaio – quando si era già in esercizio provvisorio- con un solo voto contrario e 27 voti tra favorevoli e astenuti (13 favorevoli, 14 astenuti). Il ritardo nell'approvazione del Consolidato ha evidentemente pesato sull'attività dei settori che avrebbero dovuto accogliere il nuovo personale ed ha deluso le legittime aspettative di chi, al termine di una regolare procedura di selezione, era stato individuato per portare il proprio apporto all'interno del Comune di Massa".



"L'Amministrazione fin da allora ha avuto l'obiettivo prioritario di concludere la procedura approntando tutti gli atti necessari. Lo slittamento dell'approvazione del consolidato al 2018 ha implicato anche il conseguente spostamento delle assunzioni già programmate, con la necessità di provvedere ad ulteriori nuovi adempimenti quali l'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2018-2020 e del Piano delle performance. C'è, evidentemente, soddisfazione per il risultato, rammarico per il ritardo".