La pensilina dell´ex distributore Agip è patrimonio comunale

EniServizi rinuncia ad ogni diritto di proprietà sul bene

Massa - Acquisita al patrimonio comunale la pensilina dell’ex distributore Agip di viale Roma si può adesso avviare un percorso per la riqualificazione e valorizzazione della area situata in un punto cruciale della città, a due passi dal centro storico e vicinissima alla rotatoria tra i viali della Stazione, Roma e via Marina vecchia.



Nel commentare la notizia l’assessore al patrimonio Giovanni Rutili comunica che è intenzione dell’Amministrazione comunale avviare velocemente l’iter per la valorizzazione dell’area su cui insiste la pensilina. "Abbiamo intenzione d’avviare - dice infatti l’assessore - Una manifestazione di interesse per valutare idee e progetti di valorizzazione che possano riqualificare questa struttura della città che può essere destinata a diverse tipologie d’utilizzo: dal turistico-informativo al commerciale".



La proprietà della pensilina che insiste su un’area pubblica era di EniServizi spa che avrebbe dovuto demolirla come prescrive la normativa in materia di concessioni di carburante dopo la dismissione del vecchio distributore dell’ AgipPetroli spa. A seguito della cessazione dell’attività di distribuzione carburante e la seguente rimozione dei serbatoi interrati con la bonifica dell’area, tra Amministrazione e ed Eni Servizi sono intercorsi una serie di contatti per ottenere il trasferimento gratuito al patrimonio dell’ente della struttura considerata di valore storico industriale in quanto realizzata su progetto dell’architetto Bacciocchi nel 1955 .



Dopo un passaggio in Commissione per la valutazione dell’atto con cui EniServizi rinuncia ad ogni diritto di proprietà sul bene la delibera che sancisce l’acquisizione a titolo gratuito della pensilina al patrimonio comunale è stata approvata stamani, lunedì 26 marzo, dal Consiglio comunale.