Festività pasquali, riapertura parziale passo del Vestito

Per Pasqua e Pasquetta possibile raggiungere Rifugio Pian della Fioba e orto Botanico, nel comune di Massa, passando da Arni

Massa - In questo fine settimana e in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2018 è possibile raggiungere il rifugio di Pian della Fioba e l’orto botanico, sulla Sp 4 nel Comune di Massa, passando da Arni, attraverso la galleria del Passo del Vestito, consentendo in questo modo l’apertura di entrambi.



Come si ricorderà la strada in quel punto era stata interessata da due frane: la prima il 24 gennaio scorso, tra il pian della Fioba e il passo, la seconda il 7 marzo prima del pian della Fioba, non permettendo quindi di raggiungere la zona e interrompendo il traffico da e per la Garfagnana.



I lavori sulla prima frana, con una somma urgenza di circa 120 mila euro, sono partiti a inizio febbraio, per 40 giorni presunti di lavoro effettivi, ma le condizioni meteo avverse di febbraio e marzo hanno costretto ad una lunga sospensione: l’intervento è ripartito a pieno regime dopo il 19 marzo e, grazie al meteo migliore, sono proseguiti consentendo di mettere in sicurezza il versante. Non sono ancora ultimati ma permettono per l’appunto una parziale riapertura passando da Arni: contando i giorni di effettivo lavoro la parziale riapertura avviene quindi prima dei 40 giorni effettivi stimati.



L’intervento sarà ultimato subito dopo Pasqua, di seguito avranno inizio anche i lavori sulla seconda frana (per un importo di ulteriori 140 mila euro circa): chiuso il primo intervento ed iniziato il secondo sarà possibile fare la stima della riapertura definitiva della strada.