Ecco la Rinchiostra del Futuro

primo dei quattro incontri di presentazioni degli interventi di "Up.Oggi", il grande intervento finanziato con 14 milioni di euro dal "bando periferie"

Massa - Giovesì scorso si è tenuto il primo dei quattro incontri di presentazioni degli interventi di "Up.Oggi", il grande intervento finanziato con 14 milioni di euro dal "bando periferie", indirizzato alla riqualificazione di un'ampia area della città che va dalla zona Poggi e Villette fino a Cervara. Presenti il Sindaco Volpi, il Vicesindao Berti e il Dirigente Della Pina . Sono stati presentati e descritti nel dettaglio i progetti preliminari di riqualificazione del giardino della villa della Rinchiostra, la ristrutturazione del centro di aggregazione e punto ristoro della Rinchiostra, la realizzazione del nuovo Skate Park nel parco delle Villette e le due rotatorie che saranno realizzate nel viale Roma: la prima tra viale roma e via Marchetti, la seconda tra viale Roma e via Romana. Gli interventi sono stati illustrati dal responsabile della progettazione , il dirigente comunale Fernando Della Pina che ha risposto alle numerose domande del pubblico sui vari interventi.







Il primo argomento trattato è stato la ristrutturazione del parco della Rinchiostra che sarà riportato al suo momento storico di massimo splendore, quando era un giardino all'italiana: saranno piantumate nuove essenze e nuove siepi, ripristinate le quattro fontane e gli originari camminamenti a raggiera. Tra le richieste principali che i cittadini hanno chiesto è stata di conservare il più possibile l'alberatura esistente ad alto fusto per permettere che la principale caratteristica del parco sia conservata: quella di essere un bel parco alberato, fresco e ombreggiato. Altra raccomandazione - già prevista - quella di poter ospitare eventi all'aperto, di fronte alla Villa. Unica eccezione del ripristino storico sarà per l'attuale area attrezzata lato ovest del giardino, dove il giardino ospiterà nuove attrezzature in sostituzione delle attuali fatiscenti: giochi per bambini pensati per essere utilizzati in ottica inclusiva, quindi fruibili sia da bambini normodotati che con disabilità. Inoltre saranno installate attrezzature sportive all'avanguardia utilizzabili anche dagli anziani e disabili adulti.



L'argomento che più ha destato l'interesse dei giovani interventi è stata la presentazione dello Skate Park che sarà realizzato nel parco pubblico di Villette. Si tratterà di uno skate park di altissimo livello in grado di ospitare competizioni di livello nazionale: la notizia è stata accolta con entusiasmo dai giovani skaters presenti, che spesso sono costretti a spostarsi di parecchi chilometri per accedere a impianti di questo livello. Già si chiede quando sarà pubblicato il bando per la gestione dello spazio.



Ed i parcheggi per chi visita la Villa, il giardino e lo skatepark? E' previsto un nuovo parcheggio interrato che sarà realizzato in concomitanza con l'ampliamento del supermercato Esselunga, che avrà una fruizione mista in parte per i clienti e in parte per i cittadini.



Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 marzo alle ore 21 presso la sala parrocchiale del Santuario di Quercioli. Il focus sarà rappresentato dai progetti preliminari per Piazza IV Novembre e stazione FF.SS Massa Centro, Servizio Mensa Caritas Cervara, Rotatoria via Pellegrini via Del Papino, Colonnine ricarica bici/auto elettriche, postazioni bike sharing, illuminazione pubblica e video sorveglianza.



Le assemblee pubbliche saranno seguite da incontri partecipativi dove sarà possibile discutere su idee e suggerimenti da proporre al Comune per la progettazione definitiva