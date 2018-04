Alla ex colonia Comasca si parla di disabilità e sport

Prima iniziativa attorno al “blue day” la giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo

Massa - Lo sport può svolgere un ruolo importante all’interno del progetto personale di una persona autistica: del rapporto tra disabilità e sport, ma soprattutto delle esperienze in campo si parla giovedì 5 aprile, a partire dalle ore 9, al parco della ex colonia Comasca ai Ronchi di Marina di Massa.



L’iniziativa rientra tra quelle del “Blue day”, la giornata di consapevolezza dell’autismo ed è promossa dall’Associazione Autismo Apuania Onlus, in collaborazione con la Provincia di Massa-Carrara, l’Anffas, l’Asd Afaph onlus e l’Ufficio scolastico provinciale, con il patrocinio del Comune di Massa.



Discutono dei vari aspetti e delle esperienze:



- Massimo Porciani, presidente regionale del Comitato paralimpico Toscana



- Maria Novella Papini, psicologa, esperta in terapia multisistemisitica in acqua



- Giuseppe Dalla Riva, maestro di sci con abilitazione per l’insegnamento a persone con disabilità



- Mario Floris, istruttore di basket, ideatore del progetto Canestro Verso e supervisore del progetto Basket Aut



- Silvia Alessandrini, psicomotricista, coordinatrice progetto Basket Aut



- Alberto Brunetti, Associazione nazionale Genitori soggetti autistici



- Giancarlo Guani, Presidente Asd pallavolo Don Bosco



- Nicola Codega, sportivo paralimpico



- Giacomo Galanda, Consigliere Federazione Italiana Pallacanestro



Coordina: Fabrizio Palagi, giornalista