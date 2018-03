Ponte sul Frigido, a Pasqua apertura al traffico veicolare

Per fare frpnte all'arrivo dei primi turisti è stata decisa l'apertura parziale del ponte in cui sono in corso i lavori

Marina di Massa - E' stata disposta con ordinanza dirigenziale n.102/2018, in occasione del periodo pasquale e del problabile maggior afflusso di turisti in zona, dal 30 marzo e fino all'otto aprile prossimo, la provvisoria e parziale riapertura al traffico veicolare privato della carreggiata sul ponte Frigido lungo viale Vespucci a Marina di Massa.



Il transito dei BUS, come si precisa in ordinanza, continuerà invece a muoversi lungo l'asse di Via Mazzini come accade tutt'ora.

Mercoledì 21 marzo 2018 alle 12:56:08 REDAZIONE © RIPRODUZIONE RISERVATA