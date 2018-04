Menchini incontrerà le associazioni e operatori del mare

"Le parole non bastano a sbloccare la burocrazia. Servono competenza e serietà”

Marina di Massa - Dopo la violenta mareggiata che ha sferzato il litorale apuano nel giorno di Pasqua, si riaccende l’allarme erosione. "Effettuerò - dice Sergio Menchini- un incontro con le associazioni e operatori del mare. Tra Partaccia, Marina, Ronchi e Poveromo, le nostre spiagge sono una risorsa decisiva per tutto il territorio, non solo per chi le gestisce. Senza spiagge non c’è turismo, colonna portante dell’economia cittadina. Il sistema, dunque, è in sofferenza e va riscritto. In tempi rapidi, con regole certe e nell'interesse di tutti: dai bagnanti ai balneari".



"L’erosione, comunque, non è l’unica sciagura che colpisce la costa - continua il candidato sindaco - Ci sono anche la scarsa manutenzione della viabilità litoranea, la mancanza di parcheggi, l’assenza di promozione turistica, le colonie abbandonate, l’incertezze legate alla direttiva Bolkestein, il piano dell’arenile da riscrivere, la gestione dei rifiuti da migliorare, bellezza e sicurezza dei luoghi da recuperare e, infine ma non ultima, una maggiore tutela dell'ecosistema marino e della pulizia delle acque. E’ triste e lungo l’elenco dei problemi a cui il comune prova a dare soluzioni solo provvisorie, senza affrontare la questione nella sua complessità. Le parole non bastano a sbloccare la burocrazia. Servono competenza e serietà” conclude.



L'appuntamento, che si terrà domani alle 17 presso la sala parrocchiale Servi di Maria, sarà caratterizzato dal dialogo interattivo e vuole offrire a tutti gli attori coinvolti un momento di approfondimento sulle problematiche che affliggono l’arenile del comune di Massa.