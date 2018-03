`Tutto per Massa` parla di lavoro a Villa Cuturi

Mangiaracina: "Il 49% dei ragazzi è senza un lavoro. Una situazione che purtroppo va avanti da decenni"

Marina di Massa - Sabato 24 Marzo alle 21,30 nella sala conferenze della'Apt a Villa Cuturi, Giuseppe Pieretti di Confocommercio, con il segreatrio provinciale dell'Ugl Daniele Pepe e con Francesco Mangiaracina dell’associazione politica Tutto per Massa si parlerà di argomenti di interesse comune riguardo il nostro territorio.



L'incontro, dal titolo "Sviluppo economico e lavoro a Massa", evidenzia come Massa-Carrara si trovi "Al 62° posto tra le province italiane per la ricchezza, al 100° posto tra le province italiane per l'occupazione giovanile dato che il 49% dei ragazzi è senza un lavoro, al 72° posto tra le province italiane per la qualità della vita - ha scritto Mangiaracina in una nota - Una situazione che purtroppo va avanti da decenni, se possibile peggiorando, a causa di una classe politica incapace e distante dal cittadino, da chi fa impresa e dai lavoratori. Una situazione che si riflette anche nell'aumento dei reati e nell'emergenza abitativa. Ma una soluzione è forse possibile".