Sviluppo del porto di Carrara e rischio erosione, Ceccarelli risponde a Murzi: `Massima attenzione al tema`

L'assessore regionale: "L'accordo tra Regione, Comune e Autorità portuale non prevede ampliamenti a sud della foce del Carrione"

Marina di Carrara - "Strumentale e frettolosa, potrei definire solo così la posizione assunta dal sindaco di Forte dei Marmi". Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli rispondendo a quanto dichiarato alla stampa del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi riguardo all'intesa tra Regione, Comune di Carrara e Autorità portuale circa lo sviluppo del porto carrarese.



"La Regione Toscana da tempo pone la massima attenzione al tema dell'erosione costiera - prosegue Ceccarelli - e se il sindaco Murzi avesse almeno letto il testo dell'accordo, invece di lanciarsi in dichiarazioni avventate, avrebbe sicuramente notato che l'atto non solo affronta un tema di cruciale importanza per tutta l'economia della costa, ma mette già in premessa la tutela degli imprescindibili valori di rispetto ambientale ed antropico del contesto circostante. Il sindaco, come ogni buon amministratore, dovrebbe sapere che questo tipo di accordi non modificano alcunché dell'attuale assetto urbanistico e infrastrutturale del porto, ma prefigurano soluzioni che, per essere attuate, dovranno seguire i normali percorsi previsti dalla legge. Dunque, laddove necessario, ci saranno valutazione di impatto ambientale o a quanto altro sarà necessario".



"Voglio inoltre sottolineare - precisa l'assessore - che l'accordo tra Regione, Comune di Carrara ed Autorità Portuale dispone di privilegiare soluzioni di rilancio del porto che non prevedano ampliamenti a sud della foce del torrente Carrione, dunque una soluzione decisamente meno impattante rispetto a quella prefigurata nel 2015 nell'intesa preliminare all'accordo di pianificazione".



"Se il sindaco cerca argomenti per fare polemica politica - conclude Ceccarelli - dovrebbe almeno avere la cautela di informarsi meglio, prima di fare affermazioni destituite di ogni fondamento".