`I giovani, sentinelle della legalità` al Montessori-Repetti

Ospite speciale il giornalista Paolo Borrometi

Marina di Carrara - Sabato 24 marzo presso l'aula magna dell’Istituto Montessori-Repetti sarà ospite il giornalista Paolo Borrometi. L’iniziativa, riservata agli studenti, si inserisce nel progetto “I

giovani, sentinelle della Legalità" della Fondazione Caponnetto. Con la collaborazione di un gruppo di insegnanti, quei "partigiani dei valori" come li chiamava il Giudice Antonino Caponnetto, che hanno avviato quest’anno il progetto nell'istituto si ripeterà la magia dell’incontro con protagonisti di impegno civile in prima persona avviato da tempo nelle scuole del nostro territorio tramite la Fondazione.



Dopo Angelo Corbo, agente della scorta di Giovanni Falcone sopravvissuto

a Capaci, ospite la settimana scorsa della scuola Media Taliercio con una mattinata

straordinaria per intensità e verità del raccontarsi ai ragazzi , sara’ la volta sabato prossimo di Paolo Borrometi, giovane giornalista da anni sotto scorta per le sue indagini nonchè Presidente di Articolo 21, l’associazione che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura e dello spettacolo che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero oggetto dell’articolo 21 della Costituzione italiana, da cui il nome dell'associazione.



In una giornata come sabato 24, in cui sul nostro territorio si mobiliterà contro rinnovati e pericolosi segnali di oscurantismo ed ignoranza, conferare con incontri di questo tipo il valore

dell’impegno civico di chi ne fa pratica quotidiana nonchè del raccontare la memoria di chi, per questo, ha perso la vita diventa la cosa più importante ed utile.