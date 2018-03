Mastrini: `Da destra a sinistra abbiamo chiari i problemi da risolvere`

Il Presidente della Società della Salute Riccardo Varese ha formalizzato l'intenzione di avviare un Gruppo di lavoro costituito dai Sindaci di Fivizzano e Pontremoli a cui possa partecipare il Sindaco di Tresana in qualità di estensore

Lunigiana e Apuane - "Tutti ora hanno la possibilità di aggiungere un mattone e glielo consentiremo.

Nessuno ha diritto demolire gli Ospedali e glielo impediremo". Così il Sindaco di Tresana commenta l'esito della Assemblea della Società della Salute: "Ho presentato al Direttore Generale dell'Asl una Mozione per il potenziamento degli Ospedali della Lunigiana. Se la mia proposta è suscettibile di modifiche sono disponibile a modificarla, ma se qualcuno pensa di prendere tempo e che questo possa diventare un alibi per allentare la pressione, sbaglia.

L'ho consegnata a tutti i Sindaci, di destra e di sinistra, attendo proposte e modifiche se è considerata migliorabile, altrimenti chiedo l'approvazione. Ognuno si assuma le sue responsabilità".



Il Presidente della Società della Salute Riccardo Varese ha formalizzato l'intenzione di avviare un Gruppo di lavoro costituito dai Sindaci di Fivizzano e Pontremoli a cui possa partecipare il Sindaco di Tresana in qualità di estensore: "Non è questo il problema. Vorrei vedere una volontà comune e soprattutto la determinazione necessaria a risolvere se non tutti i problemi almeno una parte di essi. Resto in attesa una settimana e in mancanza di riscontri porterò la Mozione in tutti i Consigli Comunali. Penso sia necessario non demordere e so che il Direttore Generale vuole è possibile risolvere almeno una parte dei problemi che ho segnalato"