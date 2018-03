Ballerini, Bellesi, Belli e Mastrini: `L´Unione dei Comuni ostaggio del PD`

Lunigiana e Apuane - "E' davvero singolare la situazione dell'Unione dei Comuni: il PD tiene congelata l'elezione del Presidente per discutere, nella Sede del Partito, come spartire la torta. E' chiaro come l'ente sia ostaggio dei diversamente democratici".

Così i Sindaci di Casola, Villafranca, Licciana e Tresana attaccano il PD, reo di temporeggiare in attesa di scegliere chi guiderà l'Unione dei Comuni: "Purtroppo qualcuno non ha ancora capito che l'Unione è composta da tutti i Sindaci, che non rappresentano solo la parte che li ha votati, ma i territori. Questa della sovrapposizione del partito all'ente che governano è una vecchia tradizione del PD, che applica le logiche spartitorie al'amministrazione".



Una linea comune per Ballerini, Bellesi, Belli e Mastrini: "Ci siamo resi disponibili a condividere un percorso basato sulle persone, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Forse questi signori non si sono resi conto di quello che i cittadino pensano dei loro metodi. Eppure la sonora sconfitta subita il 4 Marzo non ammetterebbe repliche del triste spettacolo offerto dal PD al Governo. In segno di protesta il centro destra non parteciperà alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione e probabilmente neanche all'elezione del Presidente"