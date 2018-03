Arriva al fotofinish l´offerta per Marinella

A poche ore dalla fine dei giochi, la White Holding si fa avanti per rilevare Marinella spa. Riserbo sulle cifre, che saranno vagliate dai liquidatori De Thiene e Pagni. Chisoli: "Pronti a salvare i posti di lavoro e la mandria".

Lunigiana e Apuane - Una mossa che riaccende le speranze e che arriva davvero sul filo di lana. La White Holding facente capo a Gabriele Volpi ha presentato ufficialmente un'offerta economica per rilevare Marinella spa. Un colpo di scena per tempismo ma non nella sostanza, vista la manifestazione d'interesse espressa nelle scorse settimane dallo stesso imprenditore. Il termine per presentare però una proposta economica scritta era ormai agli sgoccioli: domani 30 marzo sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti della Tenuta di Marinella. Oltre quel termine, in caso il mercato non avesse parlato, si sarebbe andati alla vendita della mandria che produce il latte sarzanese per cui ci sarebbero già acquirenti alla porta.



Arriva quindi al fotofinish sul tavolo dei liquidatori Leonardo Pagni e Simone De Thiene un tipo di proposta che potrebbe sbloccare la situazione e salvare in un colpo solo i posti di lavoro e i capi bovini. Dall'inizio i due professionisti hanno infatti ricevuto un chiaro mandato a vendere che li ha spinti a rigettare le offerte di affitto di ramo d'azienda formulate dallo stesso gruppo Volpi e da Renovo. Renovo che a questo punto ha poche ore per farsi a sua volta sotto.



"Il nostro obiettivo è intervenire subito sulla Tenuta i Marinella, salvare la mandria e i posti di lavoro", annuncia in questi minuti Stefano Chisoli, che si occupa dell'operazione per White Holding e domani festeggia oltretutto un anno da presidente dello Spezia Calcio. Sulle cifre niente di ufficiale, visto anche il patto di riservatezza che accompagna l'offerta. Ma a quanto trapela sarebbero in linea con la valutazione fatta in questi mesi in cui si è andati in cerca di un imprenditore in grado di rilanciare tutta l'area. Indicativamente una risposta non dovrebbe arrivare oltre il termine di due settimane, metà aprile dunque.