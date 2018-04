L'omicidio sarebbe avvenuto questa mattina.

Lunigiana e Apuane - n femminicidio torna a macchiare Sarzana. Una donna, italiana di 53 anni, è stata trovata uccisa in un'abitazione di Via dei Molini. Il presunto colpevole è stato fermato dai carabinieri e si tratta del compagno di 29 anni, romeno.

Questa mattina i vicini hanno avvertito alcuni rumori sospetti provenire dall'abitazione, poi è calato il silenzio. E' scattata la segnalazione ai carabinieri che hanno raggiunto la casa e hanno rinvenuto il corpo esanime e straziato della donna.



Il cadavere presentava numerosi tagli presumibilmente inferti con un coltello oppure con un paio di forbici. A seguito del ritrovamento sono scattate le ricerche per rintracciare il giovane, trovato in serata che vagava in una zona non troppo lontana dal luogo dell'omicidio.

I carabinieri sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda. Non è chiaro cosa abbia spinto il giovane, che frequentava la 53enne da poco tempo, a commettere un atto così brutale. E' tutto in mano agli investigatori.



Un altro omicidio aveva scosso Sarzana il 13 agosto 2014 quando Antonietta Romeo venne uccisa dal marito Salvatore Iemma.