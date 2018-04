Il 29enne si trova nel carcere di Villa Andreino. Oggi previsto l'interrogatorio per la convalida dell'arresto.

Lunigiana e Apuane - Quattro fendenti che non hanno lasciato scampo a Roberta Felici e quello fatale le è stato sferrato al petto. Sul suo corpo non sono stati trovati altri segni di percosse, quindi per la 52enne sarzanese ritrovata ieri dai carabinieri, nel suo appartamento di Via dei Molini, la causa della morte è dovuta alle coltellate.



E' questo quanto emerge dall'esame autoptico, terminato alle 20 di ieri sera, condotto dall'anatomopatologa Susanna Gamba anticipato a ieri pomeriggio. Dall'autopsia inoltre è emerso che le ferite riportate dalla 52enne erano molto profonde. Terminata questa fase dell'esame verrà fatto anche il tossicologico per routine.

La salma già da domani potrebbe essere restituita alla famiglia, a disporlo sarà il magistrato. Il fascicolo è in mano alla dottoressa Mariucci.





Il principale indiziato è il compagno della donna, un cittadino romeno di 29 anni incensurato, che davanti al Procuratore Patrono e assistito dal legale Pontremoli ha confessato. Il giovane, come riportato da Ansa, avrebbe raccontato di voler interrompere la relazione con la donna con la quale conviveva da circa un anno. L'uomo durante la confessione aveva chiara intenzione di abbandonare la casa di Via dei Molini. A seguito del litigio poi è avvenuto il peggio. Per il momento il giovane si trova nel carcere di Villa Andreino e domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto.