Cadavere alla Spolverina: si cercano indizi tra gli abiti e gli oggetti

Indagini a 360° gradi. L'ipotesi più accreditata è il malore.

Lunigiana e Apuane - La squadra mobile della Questura di Massa sta indagando a 360 gradi sul corpo ritrovato il giorno di Pasquetta alla Spolverina, al confine tra i comuni di Fosdinovo e Carrara. Un cadavere dilaniato dagli animali e che rende particolarmente difficile il riconoscimento. Per ora gli agenti coordinati da Antonio Dulvi Corcione si stanno concentrando sulle poche tracce disponibili: l'orologio indossato dall'uomo, per esempio. Ed è proprio l'orologio a dare un segnale importante: l'uomo sarebbe morto prima del cambio dell'ora. Tracce potrebbero arrivare anche dall'abbigliamento che sarebbe particolarmente curato.



Nessuna denuncia di scomparsa. Dall'altro lato si lavora sulle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi per trovare un eventuale riferimento ma anche su questo lato non ci sarebbero indicazioni precise. L'uomo - in teoria - potrebbe essersi allontanto da casa senza però, per svariate ragioni, destare sospetti in amici o parenti.



Remota l'ipotesi dell'omicidio. Teoricamente resta ancora aperta la pista dell'omicidio ma ci sarebbero degli elementi che inducono gli inquirenti a procedere cautamente in questa direzione. Prima cosa il fisico dell'uomo: abbastanza massiccio da far immaginare che difficilmente poteva essere spostato con facilità. E poi l'assenza di tracce di sangue rende difficile pensare che l'uomo, già cadavere, possa essere stato trasportato lì, almeno non in modo facile.



Malore.. Il malore è la pista più accreditata. L'uomo magari ha trascorso delle ore nei sentieri poi è stato improvvisamente colto da un malore. Troppo lontano però per chiedere aiuto. Resta il dubbio del perché non avesse con se un telefono per far partire una chiamata di soccorso ma le possibili spiegazioni sono molte.