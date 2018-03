Da domani al via le asfaltature in centro ad Aulla

Lunigiana e Apuane - Da domani inizieranno i lavori di asfaltatura in Viale Lunigiana a partire dalla caserma dei Vigili del Fuoco fino al bivio dell'entrata dell'autostrada. Quindi si proseguirà con il tratto di fronte al distributore Q8 e a quello più interessato dal deterioramento del manto stradale inVia Cerri.



"Ci scusiamo per il ritardo nelle asfaltature – dichiara in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Giovannoni – ma pioggia, freddo e neve hanno contribuito ad allungare le tempitiche; inoltre, a incidere è stata anche l'attesa di una risposta da parte della società Autostrade per l'Italia alla quale il Comune ha proposto una compartecipazione in merito al tratto di Viale Lunigiana, interessato dai lavori di imminente partenza, in quanto da analisi ufficiali al casello autostradale di Aulla sono ben 3 milioni e 100 mila i mezzi che entrano ed escono, ovvero circa 8 mila al giorno. La trattativa, per ora, non ha avuto esito positivo a causa di mancate disponibilità economiche da parte della Società, e così ci siamo attivati per iniziare autonomamente con le risorse disponibili."

Dopo le vacanze pasquali il programma proseguirà con Via Resistenza e le strade di Vecchietto e Gorasco.