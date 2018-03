A Pontremoli il Tribunale si illumina di blu per il “World Autism Awareness Day”

Lunigiana e Apuane - Potenti luci blu illumineranno il Palazzo del Tribunale del Comune di Pontremoli in occasione del 2 aprile, il “World Autism Awareness Day”, “Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo”. Per la settimana che precederà e quella che seguirà la data condivisa a livello mondiale, l’Associazione Autismo Apuania ha richiesto infatti a tutte le Amministrazioni del territorio un segnale, un simbolo che serva a condividere questa consapevolezza, l’importanza che l’Autismo merita e richiede nella quotidianità di ognuno di noi.



Per questo il Comune di Pontremoli ha individuato nel centralissimo Palazzo del Tribunale, posto nel cuore del centro storico e della vita commerciale della cittadina pontremolese, il simbolo di tale ricorrenza. Un modo per condividere e mostrare la propria sensibilità nei confronti di una disabilità pervasiva dello sviluppo che si manifesta indistintamente nei bambini nei primi tre anni di vita, a prescindere da sesso, razza e peculiarità del background familiare.

Il 2 aprile anche Pontremoli si unisce alle iniziative che in tutto il mondo si concentrano in questa giornata, ormai nota come “Blue day”. Palazzi, monumenti, strutture di rilievo dal punto di vista, storico, artistico, culturale, diventano un tutt’uno in tutto il mondo, legati da un unico filo conduttore: la vicinanza e la solidarietà.