Serie C, G.S.: in tre saltano Pisa-Carrarese

Mister Baldini senza la coppia centrale titolare. Pazienza senza Sabotic. Inibito il Dg Berti

Carrara - Hanno lasciato strascichi le partite infrasettimanali di Pisa e Carrarese. I nerazzurri, per il derby contro gli azzurri dovranno rinunciare al difensore Sabotic, che nel match vinto contro la Pistoiese, ha rimediato il doppio giallo. Il Pisa inoltre per due gare non potrà contare sull'apporto dell'allenatore in seconda Palo. Assenze pesanti anche per la Carrarese che all'Arena Garibaldi dovrà fare a meno della coppia centrale Ricci-Murolo. L'ex Casertana è stato espulso nella trasferta di Alessandria mentre l'ex Monopoli è stato fermato per un turno perchè contro i grigi ha collezionato il quinto giallo della stagione. Inoltre è stato inibito fino al trenta aprile e dovrà pagare un'ammenda il Dg Berti.



Ecco le motivazioni e le sanzioni del Giudice Sportivo:



DIRIGENTI



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 30 APRILE 2018 E AMMENDA € 500.00



BERTI GIANLUCA (CARRARESE )

per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale (espulso, panchina aggiuntiva).





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



PALO ANTONIO (PISA)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (espulso, allenatore in seconda- r.A.A.).





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



MUROLO MICHELE (CARRARESE)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE



SABOTIC MINEL (PISA)

per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



RICCI LUCA (CARRARESE )