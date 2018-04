Serie C, G.S.: Baldini “stoppato” per due turni

Il Giudice ferma il mister marmifero e decide un'ammenda per il Piacenza

Carrara - Il Giudice Sportivo si è espresso in merito ai referti ricevuti dopo l'ultima giornata di Serie C. La gara tra Carrarese e Piacenza, vinta per due a zero dai marmiferi, ha portato ad una squalifica e ad una ammenda. Il club biancorosso, dovrà pagare una multa perché i suoi tifosi, hanno fatto esplodere tre petardi all'interno del settore ospiti dello Stadio "Dei Marmi". Sanzioni anche per la Carrarese, infatti l'espulsione ricevuta da mister Baldini nei minuti finali del primo tempo, gli è costata due turni di stop. Baldini sarà costretto a saltare i due derby toscani contro Gavorrano e Pontedera.



Ecco le decisioni del Giudice Sportivo:



GARE DEL 29 E 30 MARZO 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 PIACENZA perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore, senza conseguenze (r.proc. fed.,r.c.c.).



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDINI SILVIO (CARRARESE)

per comportamento scorretto, offensivo e minaccioso verso un calciatore della squadra avversaria (espulso).