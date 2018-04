Serie C, Carrarese: dai recuperi, notizie positive per gli azzurri

Cade la Viterbese e frena l'Alessandria. Il Siena supera il Livorno che cade ad Arezzo

Carrara - E' stato il giorno dei recuperi nel girone A di Serie C e non sono mancate le sorpese. Dalle quattro gare delle 14:30, escono infatti due ottime notizie per la Carrarese.

Se della vittoria del Siena al “Garilli” conto la Pro Piacenza può interessare poco o nulla in casa azzurri, non è così invece per la sconfitta casalinga della Viterbese per mano del Piacenza e il pari a reti bianche tra Alessandria ed Arzachena. Il risultato dei grigi, permette alla Carrarese di rimanere al quinto posto mentre la sconfitta dei gialloblu laziali di sognare l'aggancio al quarto posto, distante solo due lunghezze.

Sognare non costa nulla ed inoltre la squadra del neo tecnico Giannichedda ha una partita in più rispetto alla “banda” Baldini e avrà il doppio impegno della Finale di Coppa Italia contro l'Alessandria.

Vince invece il Monza che grazie alla doppieta di D'Errico ha la meglio sul Prato e si riavvicina al quarto posto della Carrarese. Nelle partite delle 18:30, pari tra Lucchese e Pistoiese mentre nell'altro derby toscano tra Arezzo e Livorno hanno avuto la meglio gli aretini con i labronici che non sono stati in grado di risuperare la Robur, nuova capolista del girone.