Quarta giornata della serie A1 e quinta giornata di ritorno dei campionati nazionali

Vittoria contro il Castelgoffredo per l'Usd Apuania Carrara Tennistavolo

Carrara - Importante e bella vittoria contro il Castelgoffredo nel pomeriggio di sabato in trasferta ,la capolista Apuania Carrara ha ottenuto la sua nona vittoria, passando per 4-1 sul campo del Calzitaly Castel Goffredo, stesso punteggio dell’andata. In formazione tipo i carrarese, mentre il tecnico mantovano Alfonso Laghezza ha scelto di schierare per la prima volta nella stagione un terzetto tutto italiano, lasciando all’inizio a riposo il cinese Chen Shuainan nelle prime tre partite.



La prima partita vedeva Mihai Bobocica superare per 3-0 Luca Bressan replicava con lo stesso punteggio Marco Rech Daldosso su Mattia Crotti, portando la partita in parità; successivamente anche il russo Sadi Ismailov non ha concesso nessun set a Daniele Pinto e si imposto per 3 0; nel quarto singolare, come già all’andata, ha dominato l’equilibrio, e ancora una volta Bobocica ha avuto la meglio alla “bella” su Rech Daldosso. Successivamente Chen Shuainan è entrato al posto di Bressan, ma non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi colori, cedendo per 3-0 a Ismailov per il definitivo 4 1 .“Temevamo questa partita” ci dice Marco Lavaggi "per la qualità del team mantovano, siamo stati bravi a superare i momenti negativi durante il match, tuttavia ci aspettano ancora tre partite delicate prima della fine del campionato a partire da quella del 31 marzo contro il Vigevano , l’importante è rispettare tutti gli avversari".



La società carrarese è dunque salita a 20 punti ed ha portato a tre le lunghezze di vantaggio sull’Aon Milano Sport, che ha impattato per 3-3 contro il Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer, dove Il coach Yang Min ha dovuto rinunciare al suo numero 1 Leonardo Mutti, infortunato alla spalla. Prossima partita il 31 marzo partita casalinga contro il Vigevano terzo in classifica.



Serie A2 Girone B:



Bella e importante vittoria per 4 2 in trasferta a Terni (andata 4 1 per Carrara), due i punti per Alberto Margarone ed uno a testa per Gianmaria Falcucci ed Alessandro Soraci , con questa vittoria viene consolidato il terzo posto nel campionato cadetto, "il campionato ancora non è finito , mancano due difficili partite e necessita tenere alta la tensione per non disperdere quanto di buono fatto finora" ci dice un soddisfatto Giancarlo Betti.

Prossima partita a Genova contro la seconda in classifica , andata 3 3 , in un match che si presenta molto equilibrato e difficile.





Serie B1 Girone B:



Bella e importante vittoria per 5 2 contro un Vicenza che tra le mura amiche le ha tentate tutte per far sua la partita e continuare a sperare nella salvezza, la vittoria porta la firma di Alex Glogogeanu autore di due punti e di Matteo Petriccioli autore di tre punti zero per Domenico Caracciolo.



"Sapevamo che sarebbe stata dura" ci dice Guglielmo Bellotti dirigente al seguito "Ma sul campo è stata veramente difficile contro avversari molto preparati e motivati". La squadra apuana continua ora a comandare la classifica con 4 punti di vantaggio sul Lavis "Ma ancora il campionato non è assolutamente definito, a cominciare dalla prossima partita col San Marino, dove la locale squadra in lotta per la retrocessione cercherà di ottenere punti salvezza , necessita continuare con umiltà e determinazione" chiude Guglielmo Bellotti .





Serie B2 Girone D:



Sconfitta per 5 3 contro la capoclassifica Firenze, tuttavia la compagine carrarese non ha affatto sfigurato e ha ben lottato riportando tre punti con Michael Oyebode , tre le sconfitte per Andrea Pacileo, e due quelle di Nicola Bemi, con questa sconfitta il team apuano non pregiudica quanto di buono fatto finora "Dobbiamo continuare con la stessa tensione ed onorare al massimo fino in fondo il campionato giocando al massimo le ultime due partite" ci dice Alessandro Merciadri

Prossima partita a Bagnolo sul Po (andata 5 1) già retrocesso.





Serie C1 Girone I:



Bella ed importante vittoria contro il Firenze per 5-0 i punti sono stati ottenuti due ciascuno da Yin Hi Hong e Angelo Teatino ed uno da Daniele di Leva , con questa vittoria il team apuano è matematicamente salvo "sapevamo che non era facile ma sul campo ci siamo ben comportati e abbiamo raggiunto l’obiettivo" ci dice Giacomo Betti al seguito della squadra.

Prossima partita a Livorno terzo in classifica.