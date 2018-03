Live, Carrarese-Piacenza 0-0: regna l´equilibrio al `Dei Marmi`

Out Tavano, Benedini confermato al centro della difesa con il rientrante Ricci

Carrara - Pre-gara: Torna in campo la Carrarese dopo la bella vittoria di Pisa. Mister Baldini conferma il 4-2-3-1. In difesa torna Ricci dalla squalifica e farà coppia con Benedini. Rosaia giocherà terzino destro con Baraye a sinistra. Agyei in mediana insieme a Tentoni. Spicca l'assenza di Tavano che non va neanche in panchina. Alle spalle di Coralli agiranno Tortori, Bentivegna e Foresta. L'ex Crotone confermato dopo la bella ed utile prova dell'Arena Garibaldi. Molte assenze in casa emiliana, mister Franzini deve rinunciare a Segre, Morosini e Taugourdeau oltre a Pederzoli e Masullo. Il Piacenza proporrà un 4-3-3.



Primo tempo: Si parte al "Dei Marmi". Carrarese in campo con calzettoni e pantaloncini azzurri e maglia azzurra con inseriti gialli. Piacenza con calzettoni e maglia bianca con calzoncini arancioni. Al 10' arriva il primo giallo del match, Di Molfetta mette giù Foresta e finisce sul tabellino dei cattivi. Superato il primo quarto d'ora di gioco, partita ancora in equilibrio ma gli azzurri con buone trame di gioco costringono i biancorossi sulla difensiva. 18' sul cronometro, Foresta recupera un buon pallone, serve Tortori che entra in area e scarica fuori per l'accorente Agyei, botta dell'ex Fiorentina ma il pallone finisce alto.



Il tabellino:



Carrarese: Borra, Agyei, Tentoni, Rosaia, Coralli, Benedini, Tortori, Baraye, Bentivegna, Foresta, Ricci. A disp.: Lagomarsini, Andrei, Murolo, Biasci, Benedetti, Cais, Cardoselli, Possenti, Vassallo, Marchionni, Vitturini. All.: Baldini.



Piacenza: Fumagalli, Di Cecco, Pergreffi, Masciangelo, Silva, Pesenti, Corazza, Corradi, Della Latta, Di Molfetta, Castellana. A disp.: Basile, Lanzano, Mora, Romero, Lamesta, Bini, Zecca, Amore, Franchi. All.: Franzini



Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.



Assistenti: Stefano Zeviani di Legnago & Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.



Reti:



Ammoniti: Di Molfetta



Espulsi:



Angoli: 0-1



Recupero: