Serie C, Alessandria-Carrarese 5-0: Notte fonda al `Moccagatta`

Troppo brutta questa Carrarese per essere vera. Gli azzurri rimangono in partita 11' , poi iniziano a "scricchiolare" e dopo il vantaggio dei grigi spariscono dal campo

Carrara - Pre-gara: Squadre in campo per il riscaldamento al "Moccagatta" di Alessandria. Intanto ci sono le formazioni ufficiali. Un po' di turn-over per gli azzurri, il 4-2-3-1 "baldiniano" cambia negli interpreti. Esordio dal primo minuto per Vitturini che fino a qui aveva trovato spazio a gara in corso. In mediana turno di riposo per Tentoni, Cardoselli affiancherà Agyei. Tavano regolarmente in campo e agirà alle spalle di Biasci, preferito a Coralli, insieme a Bentivegna e a Vassallo che ha preso il posto di Tortori. Nel ruolo di terzino sinistro confermato dopo le belle prestazioni contro l'Arzachena e la Lucchese, l'ex Entella Baraye. Per quanto riguarda i padroni di casa, Sciacca giocherà come terzino sinistro al posto dell'ex Barlocco. A centrocampo si rivede l'ex Palermo e Torino Gazzi. Rimane da sciogliere il dubbio se Bellazzini farà l'interno di centrocampo insieme a Nicco e davanti il tridente Sestu, Chinellato e Fischnaller per un 4-3-3 o se Marcolini opterà per il 4-4-2 con Sestu e Bellazzini larghi in fascia e Fischnaller in appoggio a Chinellato. Squadre negli spogliatoi, sono state ultimate le fasi di riscaldamento.



Primo Tempo: Stanno entrando in campo Alessandria e Carrarese. Toscani con la consueta divisa da trasferta total-yellow mentre i piemontesi scelgono i pantalocini neri con casacca grigia e calzettoni neri. Saranno i grigi a battere il calcio d'inizio. Partiti!

Vanno in archivio i primi cinque minuti, è una Carrarese vivace quella scesa in campo, gli azzurri provano a fare la partita. All'11' pt Proietti tira fuori il primo cartellino del match, è per l'azzurro Baraye che ha trattenuto Celjak. Dalla punizione dalla destra di Bellazzini, nasce la prima occasione della partita: Chinellato di testa coglie la traversa e poi non riesce a ribadire in rete, sbagliando il tap-in. Gli azzurri soffrono sulle fasce laterali, Fischnaller punta Vitturini che lo stende, questa volta sarà punizione dalla sinistra. Ancora Bellazini sul pallone, mischia furibonbda a centro area, l'Alessandria reclama un tocco di mano, ma la palla arriva a Fischnaller che la risolve spendendo il pallone in porta. 1-0 Alessandria!

Sestu sfonda a destra, alza la testa e trova Fischnaller sul secondo palo, l'attaccante grigio per poco non trova il raddoppio, che pericolo per i marmiferi. Ancora Alessandria, cross dalla trequarti destra, Chinellatto lasciato solo prova il sinistro al volo, la conclusione è svirgolata e non impensierisce Borra. Al 25' Bellazzini recupera un rinvio sbagliato dell'ex Entella ed Arezzo, si sposta la palla in area e viene steso da Ricci, calcio di rigore. Dagli undici metri va Chinellato che raddoppia. Passano tre giri di lancette e i grigi calano il tris con Fischnaller, che tutto solo mette dentro il traversone di Sestu. Punizione fin troppo severa per gli azzurri che erano partiti bene ma ora la gara è a senso unico. Non reagisce la Carrarese e l'Alessandria sfiora il poker, Sestu disegna l'ennesimo cross, Chinellato però non trova la porta. Al 39' Murolo viene espulso perché atterra in area il n°23 dei grigi, ancora un calcio di rigore. Bellazzini si incarica della battuta, Borra neutralizza. Sugli sviluppi del corner Piccolo batte a colpo sicuro, l'estremo azzurro si supera e poi Chinellato spreca la deviazione dalla corta misura. Quattro cambi per mister Baldini: fuori Baraye, Cardoselli, Biasci e Vassallo; dentro Coralli, Tentoni, Benedini e Tortori. Finisce il primo tempo, ora è davvero dura per la Carrarese, sotto di tre reti ed in inferiorità numerica. E' impressionante come gli azzurri, dopo un bell'avvio, siano usciti dal campo dopo il vantaggio dei piemontesi.



Secondo Tempo: inizia la ripresa. Azzurri a tre dietro con Vitturini, Benedini e Ricci. Tentoni e Agyei a centrocampo, Bentivegna largo a sinistra con Tortori sul lato opposto. Tavano e Coralli di punta. Trascorrono i primi dieci minuti della ripresa, la Carrarese tenta una reazione ma i ritmi sono calati vistosamente e l'Alessandria controlla bene lo svolgimento della gara. Primo cambio per mister Marcolini, fuori Chinellato e dentro Russini.

Al 62' st l'Alessandria cala il poker con il tris con Fischnaller, l'attaccante di Bolzano, partito sul filo del fuorigioco batte Borra. Proteste veementi degli azzurri che chiedevano offside. Notte fonda al "Moccagatta", i grigi calano il pokerissimo con Bellazzini. L'Alessandria sfonda a sinistra con Russini che poi serve Bellazzini, l'ex Pistoiese si fa perdonare l'errore dagli undici metri e con facilità batte l'estremo azzurro. Triplice cambio per Marcolini che da spazio ai più giovani: dentro Kadi, Usel e Lovric; fuori Sestu, Nicco e Piccolo. Ultimo cambio per la Carrarese, Cais prende il posto di Bentivegna. Per il millenial Usel, si tratta dell'esordio tra i professionisti. Aggiorna le statistiche l'esordiente n°17 grigio che a dieci più recupero dalla fine rimedia il giallo. All'88' st Tortori mette giù Russini che accena ad una reazione, Proietti li ammonisce entrambi. Cartellino pesante per il n° 20 dei grigi che salterà la prossima sfida con l'Olbia. Finisce senza recupero al "Moccagatta", davvero troppo brutta questa Carrarese per essere vero. Si ferma a sette la serie di risultati utili della "banda" Baldini. L'Alessandria con i tre punti di stasera raggiunge gli azzurri a quota quarantatre ma con una partita da giocare e miglior differenza reti negli scontri diretti, si prende la quinta posizione in classifica. Prossimo appuntamento in programma la trasferta di Pisa, sabato 24 alle 20:30. Contro i nerazzurri, vittoriosistasera a Pistoia, servirà una Carrarese diversa da quella sbiadita vista ad Alessandria.





Il tabellino:



Alessandria: Vannucchi, Celjak, Sciacca, Sestu (73' st Kadi), Nicco (73' st Usel), Fischnaller, Piccolo (73' st Lovric), Giosa, Bellazzini, Chinellato (58'st Russini), Gazzi. A disp.: Pop, Ranieri, Marconi, Gjura, Ragni, Gatto, Barlocco. All.: M. Marcolini.



Carrarese: Borra, Agyei, Murolo, Tavano, Biasci (42'pt Benedini), Baraye (42'pt Coralli), Bentivegna (73' st Cais), Cardoselli (42'pt Tentoni), Vassallo (42'pt Tortori), Ricci, Vitturini. A disp.: Lagomarsini, Andrei, Rosaia, Benedetti, Cais, Foresta, Possenti, Marchionni. All.: S. Baldini.



Arbitro: Matteo Proietti di Terni.



Assistenti: Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore & Giuliano Parrella di Battipaglia.



Reti: 18' pt Fischnaller, 25' pt rig. Chinellato, 28'pt Fischnaller, 62' st Fischnaller, 68' st Bellazzini.



Ammoniti: Baraye, Usel, Tortori, Russini.



Espulsi: Murolo.



Angoli: 4-5.



Recupero:2'/-.