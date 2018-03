Nonostante il 5 a 0 subito, tifosi e squadra assieme a cantare a fine gara. Biglietti per Pisa "settore ospiti" già terminati

Carrara - CARRARA- Una foto che sta facendo il giro del web. Tifosi della Carrarese e squadra assieme a cantare dopo la sconfitta per cinque a zero al "Moccagatta" di Alessandria. Un'immagine d'altri tempi che ha ricevuto commenti positivi anche dagli stessi tifosi piemontesi notoriamente non proprio amici e che testimonia come qualcosa sia davvero cambiato nei tifosi azzurri.



Merito senza dubbio di Silvio Baldini che, risultati sul campo a parte, ha sicuramente saputo far riaccendere l'amore verso la squadra e di conseguenza il tifo "carrarino" che per troppi anni, anzi decenni ha dovuto subire delusioni su delusioni. Entusiasmo al di la del risultato che viene confermato anche dalla caccia ai biglietti del prossimo match ovvero al trasferta di Pisa di sabato prossimo. I biglietti del settore ospiti dell'Arena Anconetani sono già esauriti da ieri pomeriggio tanto che la società ha specificato dal proprio sito ufficiale che è possibile acquistare biglietti di gradinata. La Curva Nord ha comunicato che, a causa della mancanza di treni di ritorno da Pisa la trasferta verrà effettuata con mezzi propri. Il Carrarese Fan Club partirà con un pullman dal piazzale dello Stadio dei Marmi alle ore 18.



(foto d'archivio)