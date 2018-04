Carrarese, Rosaia: `Sabato sarà una partita insidiosa, non sottovalutiamo il Gavorrano``

Il centrocampista azzurro ha parlato anche del momento degli azzurri: "Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano"

Carrara - Anche questa settimana è arrivato il momento della classica intervista infrasettimanale con un calciatore della Carrarese. Protagonista ai microfoni del sito ufficiale marmifero, Giacomo "Jack" Rosaia.



State facendo molto bene in questo girone di ritorno, sei sorpreso dal vostro rendimento? Qual'è il segreto del vostro cambio di marcia?



"Non sono sorpreso dal nostro andamento. La nostra medicina è il lavoro, è così dal 23 di luglio, lavoriamo intensamente ogni giorno e ora raccogliamo con continuità il frutto dei nostri sacrifici quotidiani".



Sia da centrocampista che da terzino, corri per tre e la tua duttilità tattica è una preziosa freccia per l'arco di mister Baldini



"Sono felice perché l'andamento della squadra è positivo. Io vengo impiegato dove il mister (Baldini, ndr) ritiene più opportuno farmi giocare. Io mi metto a disposizione dei miei compagni, credo sia la cosa più importante. Anche nel ruolo di terzino sto avendo prestazioni positive, quindi continuiamo così".



Nelle ultime due partite sono arrivate due vittorie contro squadre che stazionano nei piani alti; sabato invece arriva il Gavorrano che gioca per la salvezza, può essere una partita trabocchetto come all'andata?



"La sconfitta dell'andata deve servirci da lezione. Sarà una partita insidiosa, contro una squadra che lotterà con tutte le sue forze per salvarsi. Siamo in salute e il nostro approccio alla gara sarà importante, non dobbiamo sottovalutare l'impegno. E' una partita da affrontare col piglio giusto, senza pensare alla distanza in classifica".