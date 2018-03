Carrarese-Piacenza: vietato abbassare la guardia

Azzurri in campo oggi alle 18:30 alla ricerca di punti Play-off. La "banda" Baldini ha messo nel mirino la Viterbese

Carrara - Quando mancano sei turni alla fine della stagione regolare, torna in campo la Carrarese, reduce dalla bella e convincente vittoria ai danni del Pisa. Oggi gli azzurri saranno opposti al Piacenza, nono in classifica con quaranta punti ed in piena corsa per i Play-off. Mister Baldini che ha messo nel mirino il quarto posto della Viterbese, recupera dopo il turno di squalifica la coppia Ricci-Murolo. Nel 4-2-3-1 “baldiniano”, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Tavano. Novità in difesa rispetto all'Arena Garibaldi con Rosaia terzino destro e Ricci e Murolo che tornano al centro della difesa. A sinistra Possenti sembra in vantaggio su Baraye. Agyei, dopo la solida prova da difensore centrale torna in mediana con Tentoni. Tavano partirà titolare nel terzetto dietro a Coralli insieme a Tortori e Bentivegna. L'ex Palermo dovrebbe avere la meglio su Foresta che a Pisa è uscito all'87' dopo una gara di grande sacrificio e soprattutto dopo diversi mesi che non giocava.

Il Piacenza arriva al “Dei Marmi” con molte assenze. Al tecnico Franzini mancheranno Pederzoli e Masullo ai quali si aggiungono i forfait di Segre, che segnò all'andata, Morosini e Taugourdeau. Centrocampo dunque da inventare per il mister degli emiliani che dovrebbe puntare sul 4-3-3. Davanti a Fumagalli la linea a quattro sarà composta da Di Cecco, Pergreffi, Silva e Masciangelo. A centrocampo insieme a Della Latta e Corradi dovrebbe esserci Di Molfetta che verrà adattato nel ruolo di interno. Il tridente Pesenti, Corazza ed uno tra Franchi e Zecca.



La terna arbitrale:



La gara pre-pasquale del “Dei Marmi” sarà arbitrata da Francesco Cosso di Reggio Calabria che sarà coadiuvato da Stefano Zeviani di Legnago e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.



I precedenti:



All'andata le due squadre conquistarono un punto a testa in seguito alle reti di Segre e Tavano. Nel campionato precedente tre punti ciascuna, rispettando il fattore campo. A Carrara 1-0 firmato Rolfini mentre a Piacenza decise un rigore di Taugordeau.



Le quote :

Azzurri favoriti secondo i bookmakers, con quota 2,05. Vittoria esterna a 3,65 e segno “X” a 3,05.



Le probabili formazioni:



Carrarese: Borra, Rosaia, Ricci, Murolo, Possenti, Agyei, Tentoni, Bentivegna, Tortori, Tavano, Coralli. All.: S. Baldini.



Piacenza: Fumagalli, Di Cecco, Pergreffi, Silva, Masciangelo, Di Molfetta, Della Latta, Corradi, Corazza, Pesenti, Franchi. All.: A. Franzini.