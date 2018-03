Carrarese-Piacenza: le voci dalla sala stampa

Benedini: "Risultato che peserà, ci da morale e sicurezza". Biasci: "Felice per il gol, se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni"

Carrara - Dopo l'importante successo contro il Piacenza, oltre al tecnico marmifero Silvio Baldini, in sala stampa sponda Carrarese, si sono presentati Giacomo Benedini e Tommaso Biasci.



Benedini: "Abbiamo affrontato un Piacenza forte e motivato che nonostante le assenze ci ha messo in difficoltà con la loro fisicità ma anche con la tecnica che hanno negli elementi offensivi. E' un risultato che peserà in chiave Play-off e che ci premia per la voglia di vincere che abbiamo messo in campo ma anche per la pazienza che abbiamo dimostrato. Non era facile sbloccarla ma non ci siamo fatti prendere dal nervosismo e abbiamo colpito appena ce ne hanno dato la possibilità. E' importante aver bissato il successo di Pisa, ci da morale e sicurezza per il finale di stagione. Per quanto riguarda l'episodio con Pesenti, ci siamo chiariti in campo, nessun problema".



Biasci: "Il gol è nato dal movimento che mi chiede il mister. Dovevo cercare di andare in profondità e così è stato. Sono arrivato a quota otto in campionato e il mio gol ha chiuso di fatto la partita. Personalmente non potrei chiedere di più, è una gioia immensa essere utili ai compagni per raggiungere la vittoria. Il Piacenza, ha dimostrato di valere la classifica che ha e nonostante le assenze, ci ha messo in difficoltà. Noi però con astuzia e furbizia siamo riusciti a conquistare altri tre punti preziosi. Davanti siamo in tanti ma non ci interessa chi gioca perché ragioniamo da gruppo, ci aiutiamo l'uno con l'altro, ci interessa essere decisivi per gli obiettivi della Carrarese. Se continuiamo così e non molliamo la presa credo che ci toglieremo delle soddisfazioni, nessun risultato sarà impossibile".