Carrarese, Baldini: `Trasferta insidiosa ma ci giocheremo le nostre chances`

Carrara - Alla vigilia di Alessandria-Carrarese, mister Silvio Baldini ha parlato della sfida del "G. Moccagatta". La trasferta di domani, potrà dire molto sulle ambizioni degli azzurri per il prosieguo del campionato.



"La trasferta di Alessandria è certamente tra le più insidiose dell'intero torneo con i piemontesi che hanno ingranato in campionato e sono giunti alla fase finale della Coppa Italia rispettando le iniziali aspettative di squadra di vertice. Non sarà semplice per i miei calciatori anche se, ne sono convinto, la Carrarese ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi le proprie chances contro ogni avversario e, soprattutto, una squadra come quella di Mister Marcolin può fornire ulteriori indicazioni su quelle che possono essere le nostre prospettive. Al Moccagatta si affronteranno due squadre che respirano aria di alta classifica e che vorranno confermare le impressioni positive che riscuotono tra gli addetti ai lavori. Il tempo per preparare la partita non è stato molto ma sfide del genere non hanno bisogno di chissà quali raccomandazioni, a livello motivazionale. Dimentichiamo la partita dell'andata perché domani sarà un'altra storia sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra, un risultato positivo in questo turno infrasettimanale sarebbe la giusta iniezione di fiducia per proseguire il nostro percorso, accrescere l'autostima e spronarci a dare sempre di più. L'esito favorevole del derby con la Lucchese non può che rinfrancarci e renderci consci di un cammino di cui ci auguriamo il meglio possa ancora venire."