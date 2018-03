Carrarese, Baldini: `Col Piacenza come all´Arena Garibaldi`

La linea guida del mister: "Non dobbiamo pensare di essere arrivati, rimaniamo concetrati"

Carrara - Mister Silvio Baldini analizza così il match tra Carrarese e Piacenza, in programma giovedì 29 marzo alle 18:30. Gli azzurri nel turno pre-pasquale vogliono conquistare i tre punti per continuare la corsa Play-off.



"La sfida con il Piacenza arriva dopo una settimana che ci ha visto cadere contro l'Alessandria e rialzarci prontamente contro il Pisa in una gara emozionante e che ci ha dato una grande iniezione di fiducia, detto questo è d'obbligo azzerare tutto e ripartire pensando partita per partita senza fare conti e senza pensare di essere già, in qualche modo, "arrivati". Mancano poche partite alla fine della stagione regolare e dobbiamo rimanere concentrati mantenendo la mentalità mostrata all'Arena Garibaldi. Sappiamo di dover mostrare grande rispetto al Piacenza di mister Franzini e per fare ciò è essenziale allenarci bene con la massima determinazione, al Dei Marmi dovrà essere una vera battaglia, siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi per portare a casa punti importanti in ottica play-off."