Alessandria-Carrarese: secondo step di un trittico di ferro

Al “Moccagatta” in palio punti pesanti per il quinto posto e la corsa Play-off

Carrara - Messo in archivio il successo nel derby contro la Lucchese, gli azzurri si apprestano ad affontare il secondo step del trittico di ferro che finirà sabato prossimo all'Arena Garibaldi contro il Pisa.

Questa sera al “Moccagatta” contro l'Alessandria ci saranno in palio punti pesanti, perché la “banda” Baldini, con una gara in più disputata, è quinta a +3 sui grigi, attualmente sesti.

La Carrarese è salita in Piemonte con tutti gli effettivi a disposizione, c'è anche Biasci che nell'ultimo turno ha scontato la giornata di squalifica che aveva ricevuto dal Giudice Sportivo in seguito alla quinta ammonizione stagionale. Gli impegni difficili e molto ravvicinati che sono in programma, costringeranno mister Baldini al turn-over. Infatti gli azzurri sono scesi in campo sabato 17, lo faranno stasera, poi sabato 24 a Pisa e il giovedì prima di Pasqua in casa contro il Piacenza.

Un turn-over dunque obbligato che sarà attuato quasi in tutti i reparti. Davanti a Borra, la difesa sarà come sempre a quattro con Possenti che potrebbe riprendersi il posto da titolare a sinistra, Ricci-Murolo coppia centrale e Vitturini a destra; ma anche Benedini spera in una maglia da titolare con l'ex Monopoli che nel caso andrebbe a fare il terzino. Almeno uno tra Agyei e Tentoni tirerà il fiato, in mediana si potrebbe rivedere Cardoselli. Tavano potrebbe far spazio a Vassallo che completerrebbe il trio dietro la punta insieme a Bentivegna e Tortori. Per il ruolo di riferimento la davanti, rock'n'roll Biasci appare in vantaggio sul cobra Coralli.

Quattro le assenze con le quali dovrà fare i conti mister Marcolini. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il difensore Fissore e l'attaccante Gonzalez; queste due assenze si vanno ad aggiungere a quelle degli infortunati Blanchard e Cazzola. In porta giocherà Vannucchi mentre Celjak, Piccolo, Giosa e l'ex Barlocco dovrebbero essere i quattro difensori. Centrocampo a tre composto dal rientrante Gazzi, Nicco e Ranieri. Chinellato sarà la prima punta con ai lati Sestu e Fischnaller che prenderà il posto del'argentino Gonzalez. Un 4-3-3 in grado di trasformarsi all'occorrenza in 4-4-2.



La terna arbitrale:



Ad arbitrare la sfida tra grigi e azzurri, sarà Matteo Proietti di Terni. I suoi assistenti saranno invece Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore e Giuliano Parrella di Battipaglia.



L'ex:



Nella rosa dei grigi troviamo Luca Barlocco che nella stagione 2015/16, fu uno dei migliori calciatori della rosa della Carrarese allenata da mister Remondina. Il terzino sinistro è tornato in Serie C, dopo la parentesi in B con la Pro Vercelli.



I precedenti:



Negli ultimi tre precedenti, quindi considerando le stagioni 2016/17 e 2017/18, gli azzurri hanno conquistato tre punti, frutto del successo nel girone di andata di questo campionato, con le reti di Tavano e Biasci che avevano ribaltato il vantaggio dei grigi con Marconi. Nell'annata 2016/17 due sconfitte: al “Moccagatta” finì 2-1 (Gonzalez, Torelli, Gonzalez) e 0-1 al “Dei Marmi” con il primo gol tra i professionisti dell'ex Barlocco.



Le quote:



Favorita la squadra di mister Marcolini. La vittoria dei grigi è data a 2,05 mentre quella degli azzurri 3,50. Il segno “X” a 3,25.



Le probabili formazioni:



Alessandria (4-3-3): Vannucchi, Celjak, Piccolo, Giosa, Barlocco, Gazzi, Ranieri, Nicco, Chinellato, Sestu, Fischnaller. All.: Marcolini.



Carrarese (4-2-3-1): Borra, Ricci, Benedini, Murolo, Possenti, Tentoni, Cardoselli, Vassallo, Bentivegna, Tortori, Biasci. All.: Baldini.