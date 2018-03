Alessandria-Carrarese 5-0, Baldini: `Le battute a vuoto sono utili per riprendere la retta via, ora testa al Pisa`

Sulla sconfitta: "Un vero blackout, batosta non trascurabile". Sulla squadra: "I miei ragazzi sono vivi e sono pronti a superare le difficoltà"

Carrara - Così mister Silvio Baldini analizza la netta sconfitta subita in casa dell'Alessandria. Il mister "scaccia" la desolazione e mette nel mirino il prossimo appuntamento con il Pisa. Baldini sabato, si aspetta una reazione dai suoi ragazzi.



"Questa sera è accaduto ciò che nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia. L'Alessandria ci ha inferto una batosta non trascurabile di cui dobbiamo prendere atto tutti insieme, da squadra vera come abbiamo sempre fatto. È stato un vero blackout che dobbiamo dimenticare perchè già sabato ci attende la sfida di Pisa, al cospetto di una compagine molto importante, e non dobbiamo farci trovare impreparati. C'è sempre la possibilità di rifarsi e riscattare una sconfitta e quindi non voglio avvertire desolazione ed amarezza ma soltanto spirito di rivincita perché nulla è perduto nel nostro campionato e se oggi abbiamo gli stessi punti dell'Alessandria, che ci ha battuto, significa che il nostro rendimento non è proprio da buttare. Le battute a vuoto sono utili per riprendere la retta via ,quella che ci ha consentito di proporre un certo calcio e portare a casa risultati importanti perché i miei ragazzi sono vivi e sono pronti a superare le difficoltà o gli inconvenienti, come accaduto in questa trasferta piemontese."