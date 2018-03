Sanità, Bergamini (FI): `Vicenda Ospedale Carrara certifica fallimento modello toscano`

Carrara - "La vicenda dell'Ospedale Civico di Carrara è la prova di come il modello di sanità targato Enrico Rossi sia giunto al capolinea. Si tratta di un fallimento totale perché questo progetto, che vedeva nel Noa di Massa e nei quattro ospedali della Toscana il punto di svolta, ha segnato invece il punto di non ritorno".



Lo afferma l'on. Deborah Bergamini (Forza Italia): "Non solo il nuovo ospedale di Massa si è dimostrato incapace di ricevere la domanda del territorio e quindi di essere a tutti gli effetti un ospedale unico funzionante - sottolinea l'on. Bergamini - ma anche l'Ospedale Civico di Carrara in questo caso, a causa delle scelte politiche miopi del governatore Rossi, si trova in una situazione di deficit grave, con il risultato che non ci sono i soldi per sistemarlo".



"Questa vicenda - aggiunge la deputata di FI - è una dimostrazione di come tutto il percorso che ha portato la regione Toscana a optare per i 4 nuovi ospedali sia stato deludente: sono mancati i fondi per gli ospedali sul territorio, c'è stato il mega buco da 460 milioni di euro all'Asl di Massa. Altro che primato della sanità toscana: le scelte della sinistra e del presidente Rossi hanno portato a un arretramento del sistema sanitario toscano sul fronte infrastrutturale, dell'efficienza e delle risorse economiche".