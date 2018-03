Mulini Forti, il Pri: `versa in stato di abbandono`

Carrara - l PRI di Carrara intende richiamare l’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione comunale sullo stato di abbandono in cui attualmente versa l’ex Mulino Forti, a Carrara. Per tanti anni l’ex Mulino Forti ha svolto una benemerita ed importantissima funzione sociale, quale polo di aggregazione a servizio della città, essendo utilizzato da privati e da associazioni di volontariato per ospitare riunioni, incontri ed eventi a favore di persone con disabilità.

Da diversi mesi, però, l’ex Mulino Forti è stato abbandonato a sé stesso.



Il PRI di Carrara ha raccolto le segnalazioni di numerosi cittadini e di diverse associazioni di volontariato, che sono unanimi nel lamentare la chiusura di questo importante punto di ritrovo per i cittadini e per le associazioni, fino a pochi mesi fa posto attivamente a servizio di tutta la cittadinanza, per ospitare attività socio ricreative, culturali, di beneficenza.



Il PRI di Carrara chiede di restituire alla Città l’ex Mulino Forti per evitare che rimanga abbandonato ed inutilizzato, e possa ricominciare a svolgere il suo fondamentale ruolo di polo di aggregazione, in una zona del centro storico che non deve essere abbandonata, ma al contrario deve essere valorizzata e rilanciata.