Manifestazione antifascista, aderiscono anche i Giovani Democratici

"Ci saremo, quelle svastiche non sono ragazzate, ma spie di un clima pericoloso"

Carrara - Anche i Giovani Democratici aderiscono alla manifestazione antifascista promossa dall'Anpi per domani, sabato 24. "A seguito degli atti subiti negli ultimi giorni da Anpi e dalla Cgil, sabato saremo presenti anche noi Giovani Democratici di Massa Carrara in piazza, a fianco del nostro Partito e di tutte le forze antifasciste – si legge nella nota – Ci saremo con la nostra bandiera per rivendicare con forza i valori che hanno portato a scrivere la nostra Costituzione, su cui si basa la Repubblica Italiana e su cui fondano la propria ragione di esistere anche il nostro Partito e la nostra organizzazione giovanile: i valori dell'antifascismo, della democrazia, della libertà; la necessità di contrastare ogni forma di violenza, di odio, di chiusura, di paura del diverso.

Ci saremo perchè non è giusto considerare quelle svastiche - così come le scritte comparse sul monumento in ricordo delle vittime di Via Fani - come mere "ragazzate": esse, infatti, sono la più plastica e più drammatica rappresentazione del clima pericoloso, in cui viviamo e che sta prendendo sempre più forza.

Ci saremo, perchè come Giovani Democratici abbiamo e sentiamo la responsabilità di portare avanti quei valori che hanno permesso e permettono - anche alla nostra generazione - di vivere nella pace: una pace figlia della gloriosa battaglia partigiana; una battaglia che ha coinciso con il sacrificio di molte donne e molti uomini.

Riteniamo fondamentale la sensibilizzazione della cittadinanza tutta che deve partire da manifestazioni come quella di domani per poi continuare costantemente nelle strutture preposte all'educazione dei più giovani ai quali è necessario trasmettere i valori su cui si fonda la nostra democrazia.

Davanti a ciò, la nostra generazione deve rendersi protagonista, ponendosi ad argine di fronte a nuovi rigurgiti fascisti, divenendo partigiana della Costituzione, delle nostre radici, dei nostri valori."