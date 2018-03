I Licei classici apuani sbancano i Campionati italiani della Geografia

Il Repetti di Carrara vince la gara a squadre

Carrara - Si è svolta sabato 24 marzo all'I.I.S. "D.Zaccagna" di Carrara la prima edizione dei Campionati italiani della Geografia, dedicati alla scuola secondaria di secondo grado .



128 studenti organizzati in 32 squadre provenienti da tutta Italia si sono sfidati a suon di puzzles geografici, cartine mute, foto di località, coordinate geografiche e giochi al computer .



I vincitori sono stati i seguenti : Gara a squadre : 1a classificata la squadra denominata "Lussemburgo" del Liceo Classico "Repetti" di Carrara composta dai seguenti alunni : Davide Bacigalupi, Alessandro Figaia, Luca Sorrentino, Riccardo Gioè e accompagnata dalla Prof. ssa Veronica Galletto .2a classificata la squadra "Svizzera " del Liceo Classico "Rossi" di Massa formata da Alessio Pizzulo, Mattia Torre, Sara Righetti, Nicole Montagnani accompagnata dalla Prof.ssa Renata Gianni . 3a classificata la squadra "San Marino " del Liceo Classico "Repetti" di Carrara composta da Alessandro Bianchi, Lisa Ciolli, Edoardo Rossi, Elisa Tenerani , accompagnatrice la Prof.ssa Michela Ghiggino .



Alla Gara individuale (giochi informatici) si è classificato primo Davide Bacigalupi del Liceo Classico "Repetti" di Carrara ;



Premio speciale per lo slogan più creativo su post it ("La Geografia è bella perché ....") all' I.I.S.S. "E.Majorana" Seriate (Bg) ; Premio per il puzzle più veloce alla squadra "Croazia" del Liceo Scientifico "Marconi " di Carrara (Valentina Giuntini, Costanza Vezzelli , Matteo Arrighi , Giovanni Gattini ) e per la Carta muta alla squadra "Lussemburgo" del Liceo "Repetti" di Carrara . Premio per il gioco delle Coordinate alla squadra "Svizzera" del Liceo "Rossi" di Massa . Premio per la squadra più lontana all' I.T. "V.De Fazio" di Lamezia T. (Cz) . Tra qualche giorno l'intera classifica sarà pubblicata su www.sosgeografia.it



Alla premiazione hanno partecipato : Michele Palma, Presidente del Consiglio Comunale di Carrara, Luca Bonora , giornalista di Touring, Giuseppe Rocca (Presidente dell'AIIG della Liguria) ), Giuseppe Garibaldi (AIIG Liguria) , Marta Castagna , Dirigente dell'I.I.S. "D. Zaccagna" , Maddalena Benfatto della Teknospedizioni Srl di Carrara, , Brunella Baratta dell'Ass."Zaccagna,ieri e oggi" e Riccardo Canesi (Docente dell'istituto e creatore dei Campionati).



La squadra prima classificata parteciperà in primavera ad un soggiorno nel Parco Nazionale delle Cinque Terre . Ai secondi e ai terzi classificati , insieme ai primi 3 classificati delle gare individuali, sono state premiati con felpe, magliette, spille, libri, carte, opuscoli di argomento geografico . I Campionati si sono svolti con il patrocinio della Regione Toscana , dei Parchi Nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano e delle Cinque Terre , della Provincia di Massa e Carrara, del Comune di Carrara, di Legambiente e con il sostegno di Unicoop Tirreno, Studi d'Arte Cave Michelangelo, Vimar srl , Locanda "Il Monastero" ,Teknospedizioni, Fondazione Cà Michele , Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e delle Ambasciate e degli Uffici del Turismo di Giordania, India, Lituania, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Monaco, Namibia, Spagna, Turchia, Germania, Irlanda, Slovacchia ,Thailandia, S. Marino , Slovenia, Giappone, Argentina, Austria ,Messico e dell'Unione Europea. Si allegano 2 foto .