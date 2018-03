GeoFesta 2018 a Carrara , il programma della seconda giornata

Carrara - Dopo il successo della giornata inaugurale, la GeoFesta prosegue con un carnet molto ricco venerdì 23 marzo .



In prima mattinata la lezione di Paolo Cortopassi , della Regione Toscana, su “Geografia e terremoti” sarà replicata ai bambini della Scuola Primaria “Marconi” di Carrara .

Nella stessa mattinata , dalle 9 alle 10, allo “Zaccagna” Laura Stanganini , docente di lingua inglese, borsista di ricerca in geografia all’ Università di Firenze, terrà un Laboratorio per docenti della scuola secondaria di secondo grado su "Geography? Yes, please". Una riflessione didattica su geografia e CLIL”.



In contemporanea nella medesima scuola , dalle 9 alle 11, Cristiano Pesaresi, dell’AIIG nazionale, terrà un Laboratorio su “GIS. Simulazioni per la gestione dei rischi” rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado . Alle 10 ,alla Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti, ci sarà una visita guidata alla mostra “In viaggio con il Duca degli Abruzzi. Dal Polo Nord all’Equatore” mentre la mattinata allo “Zaccagna” sarà conclusa da Paolo Lunini , dell’Associazione Meteo Apuane che, dalle 11 alle 13, terrà una conferenza sulla meteorologia in provincia .



Nel primissimo pomeriggio ,allo “Zaccagna”, ci sarà l’illustrazione del GeoObservatory a cura di

Cristina Guarini di ESRI Italia . La stessa proseguirà , dalle 15 alle 18, con il corso per docenti “Story Maps, uno strumento per una didattica innovativa” . Dalle 16 alle 18 si terrà “Tra mare e monte. Il territorio apuano” una lezione di geografia all’aperto con degustazione di prodotti tipici locali al Belvedere di Santa Lucia con Margherita Azzari (Università di Firenze), Riccardo Canesi (I.I.S. “D. Zaccagna”), Francesco Petacchi (IPPSAR “G. Minuto”) e Giovanni Mattei (Associazione Opus Vitis) .



La giornata si concluderà in bellezza alle 19 con “Vino e paesaggio verticale, tra terra e mare”, una degustazione di vini , prodotti tra Carrara e le Cinque Terre, dall’azienda Prima Terra , condotta da Walter de Battè presso il Caffè Fuoriporta di Carrara (Piazza C. Battisti) .

La degustazione sarà a pagamento .