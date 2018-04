Il Presidente lancia uno j'accuse contro il Consiglio Accademico

Carrara - Il presidente dell'Accademia Giancarlo Casani ha rassegnato le dimissioni irrevocabili e lancia accuse al consiglio accademico.



"Mi sento paralizzato e bloccato dal consiglio accademico che mi impone cose che non ha diritto di impormi. Se devo stare lì per fare il simulacro vuoto del presidente non mi interessa", ha dichiarato al Tirreno.



La cosiddetta goccia che ha fatto trabocare il vaso è stata raggiunta con la proposta, fatta da Casani, e bocciata dal consiglio accademico di ingaggiare una agenzia di comunicazione di livello internazionale per promuovere a livello internazionale la cerimonia per la nomina a professori onorari di Maurizio Cattelan e dello chef Massimo Bottura.



Casani era in carica dal 2016 e avrebbe dovuto restare in carica ancora per 18 mesi.