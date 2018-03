Voragine in strada alla Piana, traffico bloccato

Si è aperta una profonda voragine, per fortuna nessun mezzo coinvolto.

Carrara - Paura questa mattina alla Piana, località tra Bedizzano e Colonnata, per l'apertura di una profonda voragine ai margini della strada. Per fortuna in quel momento non passava nessun mezzo altrimenti le conseguenze sarebbero state ben peggiori.



La segnalazione della frana è arrivata intorno alle ore 8.00 di stamani: immediato l’intervento sul posto dei tecnici dell’Ufficio Strade del Comune che hanno accertato la presenza della voragine di circa 8 metri di altezza, interessando un tratto di circa 10 metri, verificatasi sotto il manto stradale che, invece, era rimasto inalterato.

Con l’ausilio dei dipendenti anche dell’Ufficio Marmo è stato possibile accertare che il materiale terroso, che prima era al posto della voragine, era precipitato nella sottostante cava in galleria denominata La Piana e posta a 45 metri sotto il livello della strada.

La strada è adesso chiusa al transito di automezzi e persone. Per raggiungere il paese di Colonnata è necessario passare da Miseglia e percorrere la galleria del Tarnone.

I Settori Lavori Pubblici e Marmo del Comune di Carrara stanno effettuando sopralluoghi per cercare di accertare le cause che hanno provocato il vasto movimento franoso e soprattutto per valutare gli interventi da intraprendere per la messa in sicurezza del versante. A tal fine sarà dato un incarico ad un geologo che dovrà analizzare nel dettaglio la situazione anche per contribuire all’accertamento delle responsabilità.