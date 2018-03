Si schiantano con auto sullo spartitraffico: illesi

L'incidente questa mattina all'alba sul viale XX Settembre

Carrara - Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri dell'aliquota radiomobile di Carrara sono intervenuti in viale XX Settembre dove un'audi che stava marciando in direzione di Avenza, per cause in corso d'accertamento, ha invaso lo spartitraffico andando a sbattere violentemente contro un palo della segnaletica stradale.



A bordo del veicolo due giovani marocchini, con regolare permesso di soggiorno e residenti a Carrara che fortunatamente non hanno riportato lesioni. I militari, effettuati i rilievi del caso e bonificata la sede stradale dai detriti del mezzo incidentato, hanno riaperto alla normale circolazione il viale.